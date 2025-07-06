Путин осмотрел выставку "Всё для Победы!"

Владимир Путин побывал на выставке "Всё для Победы!". Она посвящена итогам трёхлетней работы Народного фронта, сообщает РИА Новости. Президент внимательно осмотрел экспонаты выставки.

Работа Народного фронта под девизом "Всё для Победы!" началась три года назад. Тогда он начал оказывать помощь участникам спецоперации.

Также Народный фронт помогает людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье. Известно, что за время работы фронта россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей.