Москвичей предупредили об аномальной жаре

В Москве ожидается аномальная жара с 7 по 10 июля. Об этом предупреждает столичный главк МЧС России.

По сообщению ведомства, максимальная температура воздуха будет в пределах 30-33 градусов. Москвичей и гостей города просят соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнём.

Накануне синоптики сообщили, что после июня, похожего на сентябрь, москвичей ждёт настоящее лето. На следующей неделе воздух в Москве прогреется до 32-36 градусов, осадков почти не будет.

По данным Гидрометцентра России, самым тёплым днём на следующей неделе обещает стать четверг, 10 июля. Ночью термометры покажут от 17 до 22 градусов, а днём температура поднимется до плюс 36 градусов.