Путин выступил на форуме Народного фронта. Главные заявления президента

Россия добьётся свободы и справедливости, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта. Наша страна вправе самостоятельно определять свой путь развития, отметил президент.

Путин поблагодарил участников акции "Всё для победы!" и волонтёров Народного фронта, благодаря которым формируются гуманитарные колонны. На поддержку спецоперации в рамках этой акции уже собрано более 54 миллиардов рублей.

Глава государства отметил, что участники и ветераны СВО получают всенародную поддержку. Он назвал Россию сплочённым народным фронтом.

Также Путин почтил минутой молчания память погибшего в Курской области заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова. Президент отметил, что генерал до конца выполнил свой долг перед Россией и пообещал сделать всё, чтобы поддержать семью и боевых товарищей Гудкова.

До этого глава государства осмотрел выставку "Всё для Победы!". Она посвящена итогам трёхлетней работы Народного фронта.

Работа Народного фронта под девизом "Всё для Победы!" началась три года назад. Тогда он начал оказывать помощь участникам спецоперации. Также Народный фронт помогает людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье.

Генерал-майор Михаил Гудков за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, посмертно награждён второй медалью "Золотая звезда". Указ сегодня подписал Владимир Путин. Погибший на боевом посту прославленный командир стал первым в современной истории дважды Героем Российской Федерации.