Президент вручил волонтёрам премии за помощь участникам спецоперации

Президент Владимир Путин вручил россиянам премии "Всё для Победы!" за помощь участникам СВО. Торжественная церемония прошла на форуме Народного фронта.

Среди награждённых волонтёров - семья Малий. Супруги Игорь и Валентина, их сын Илья помогли жителям города Курахово. Игорь на мопеде, не боясь обстрелов, доставлял в город медикаменты. Валентина организовала пункт временного размещения, а Илья спас мирных жителей от ударов дронов.

Ещё премию получила Ольга Язева, она шьёт одежду для бойцов. А Иван Солдатов отмечен президентом за создание не имеющего аналогов комплекса радиоэлектронной борьбы "Волна".

Сегодня в Москве, в Национальном центре "Россия" проходит форум Народного фронта "Всё для Победы!". Он посвящён итогам трёх лет работы фронта. 

В своём выступлении на форуме Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия добьётся свободы и справедливости. Президент поблагодарил участников акции "Всё для победы!" и волонтёров Народного фронта, благодаря которым формируются гуманитарные колонны.

Также Путин почтил минутой молчания память погибшего в Курской области заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова. До этого глава государства осмотрел выставку "Всё для Победы!".