Футболист Смолов вышел на связь после драки в кафе

Футболист Фёдор Смолов впервые публично прокомментировал информацию о драке в московском кафе. Спортсмен принёс извинения всем свидетелям конфликта в "Кофемании", сообщает ТАСС.

На своей странице в Instagram (запрещён в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) он покаялся в своём поведении.

"Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путём", - признался Смолов.

5 июля стало известно, что ещё 28 мая Фёдор Смолов устроил драку в той самой "Кофемании", где в октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили двух московских чиновников. Также сообщалось, что полиция не стала возбуждать дело по факту конфликта в московском кафе с участием Смолова.

Известно, что неустановленные лица вымогали у футболиста деньги, чтобы видео драки не попало в Сеть, но спортсмен отказался платить. В итоге видео всё-таки было опубликовано.