Путин объяснил, почему БРИКС превосходит G7

На страны БРИКС приходится 40% мировой экономики, а их совокупный ВВП достигает 77 триллионов долларов, заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам саммита БРИКС по видеосвязи. Организация существенно превосходит по этому показателю G7, подчеркнул президент России.

Он отметил, что страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах.

Глава России указал на рост числа единомышленников БРИКС среди южных и восточных стран и заявил о росте авторитета и влияния международной структуры в мире.

"Страны БРИКС имеют политический, экономический и человеческий потенциал. Они выступают за равенство, добрососедство и приоритет традиционных ценностей", - сказал Путин.

Президент также заявил о росте применения национальных валют между странами БРИКС и призвал активизировать сотрудничество в технологиях и финансах.

Саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Главное пленарное заседание саммита посвящено темам мира, безопасности и реформе глобального управления.