Путин передал вдове генерала Гудкова вторую звезду Героя России

Владимир Путин встретился с вдовой погибшего замглавкома ВМФ Михаила Гудкова и передал ей звезду Героя России.

"К сожалению, встречаемся в связи с такой трагедией. На боевом посту ушёл из жизни русский офицер, настоящий солдат России, ваш муж, любимый вами человек, отец, сын своих родителей", - сказал президент.

Генерал-майор Михаил Гудков за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, посмертно награждён второй медалью "Золотая звезда". Указ сегодня подписал Владимир Путин. Погибший на боевом посту прославленный командир стал первым в современной истории дважды Героем Российской Федерации.

Президент почтил память Гудкова минутой молчания на форуме Народного фронта "Всё для Победы!". Президент отметил, что генерал до конца выполнил свой долг перед Россией и пообещал сделать всё, чтобы поддержать семью и боевых товарищей Гудкова.