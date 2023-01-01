Минобороны сообщило о 87 сбитых над Россией беспилотниках

С утра 6 июля средства ПВО сбили 87 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Атаке подверглись Московская, Калужская, Брянская, Белгородская, Смоленская, Ленинградская, Курская и Новгородская области.

Вечером 6 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на Москву.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.