Стало известно о новых подвигах российских военных

Новые примеры отваги и мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Рядовой Эдуард Ус, доставляя продовольствие и боеприпасы военнослужащим на передовую, обнаружил в воздухе приближающийся FPV-дрон противника и прицельным выстрелом уничтожил его. Благодаря смелым и решительным действиям Эдуарда наши бойцы своевременно получили груз и продолжили выполнять поставленные задачи.

Гвардии старший сержант Дмитрий Шевелёв, прикрывая самоходную батарею от вражеских беспилотников, в условиях плохой видимости обнаружил два дрона и метким огнем из штатного оружия уничтожил их, не дав сбросить боеприпасы. Благодаря грамотным действиям Дмитрия наши военные продолжили выполнять боевую задачу по прикрытию наступающих российских подразделений.