ВС России развивают наступление на всех стратегически важных направлениях

Информация о ходе СВО. Российские военные уверенно развивают наступление на всех стратегически важных направлениях. Наносят поражение врагу на передовой и в тылу

Поддержку с воздуха бойцам оказывает армейская авиация. Экипажи вертолетов Ми-28 ударили по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ. После совершили противоракетный маневр, успешно обошли ПВО противника и вернулись на аэродром.

Точно в цель бьют операторы дронов. На Южно-Донецком направлении сбросом с беспилотников уничтожен автомобиль с боекомплектом и пункт временной дислокации неонацистов. И днем, и ночью бьет по врагу артиллерия. Расчеты гаубиц Д-30 достают неприятеля на дистанции свыше 15 километров.

А это Красноармейское направление, работает "Ураган". В этот раз залп реактивных снарядов принес на позиции ВСУ десятки тысяч агитационных листовок с призывом сдаться.