ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников

Силы противовоздушно обороны (ПВО) за ночь уничтожили 91 беспилотник над регионами России.

20 БПЛА сбили над Белгородской областью, 14 – над Курской областью, 9 – над Липецкой областью, 8 – над Брянской областью, 8 – на Воронежской областью, 8 - над Московским регионом, 7 – над Черным морем.

По три беспилотника были уничтожены над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями, два – над Орловской областью и по одному над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.

Все беспилотники были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

В Липецкой области пострадавших нет, но есть разрушения на земле: обломки БПЛА повредили частый дом, строящуюся нежилую многоэтажку и автомобиль, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. В Воронежской области пострадавших и разрушений нет.

До публикации сводки Минобороны об атаке БПЛА сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили несколько беспилотников в Лужском районе.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 87 беспилотников.

UPD (8:38 мск): женщина пострадала в результате удара ВСУ по селу Каменский Хутор в Брянской области. она госпитализирована, сообщил губернатор Александр Богомаз.