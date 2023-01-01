Израиль нанес удары по объектам в Йемене

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о проведении новой военной операции "Черный флаг" против движения "Ансар Алла" в Йемене. Об этом 7 июля заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

"В рамках операции "Черный флаг" ЦАХАЛ нанес мощные удары по террористическим целям правления хуситов в портах Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну Galaxy Leader, захваченному хуситами около двух лет назад и ныне используемому для террористической деятельности в Красном море", — говорится в заявлении министра.

Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и дронов, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция ЦАХАЛ. Кроме того, движение полностью поддержало Иран в ходе его конфликта против Израиля и США.