Трамп назвал решение Маска создать новую партию в США смехотворным

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Илона Маска создать новую политическую партию. Об этом 7 июля он рассказал журналистам.

"Я думаю, что это смешно — создавать третью партию. У нас огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы. Похоже, что она действительно была разработана для двух партий. Третьи партии никогда не работали, так что он может развлекаться с этим, но я думаю, что это смешно", – сказал Трамп.

До этого Илон Маск объявил о создании новой политической партии США "Америка", чтобы "вернуть американцам свободу". Ранее Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".