Трамп пригрозил повышением пошлин для стран, которые поддерживают БРИКС

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирает планирует ввести дополнительные пошлины в размере 10% в отношении стран, которые поддерживают политику БРИКС. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

"Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительными пошлинами в размере 10%. Исключений из этого правила не будет", — написал Трамп.

В Рио-де-Жанейро проходит саммит стран-участниц БРИКС. Во время пленарного заседания президент России Владимир Путин заявил, что на страны БРИКС приходится 40% мировой экономики, а совокупный ВВП достигает 77 триллионов долларов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем выступлении отметил, что доверие к доллару как к некогда надежному платежному средству было подорвано.