Мошенники стали похищать деньги под видом продажи онлайн-полисов ОСАГО

Мошенники начали обходить двухфакторную аутентификацию с целью похищения денег россиян под видом продажи онлайн полисов ОСАГО. Об этом 7 июля сообщили в ТАСС со ссылкой на материалы из МВД.

По данным министерства, аферисты создают сайты, которые напоминают известные сервисы для страхования авто. На них размещаются фишинговые ссылки якобы для подбора персонального предложения полиса. Для того чтобы рассчитать стоимость страхования, потенциальной жертве злоумышленники предлагают заполнить анкету, в которой нужно указать имя, дату рождения, номер водительского удостоверения, данные об автомобиле, номер телефона и электронную почту для связи.

После введения необходимой информации покупателю предлагают оплатить электронный полис ОСАГО с помощью банковской карты. Нужно указать её номер, дату окончания действия и CVC/CVV-код. В случае успеха злоумышленники обходят двухфакторную аутентификацию и получают деньги.