Лавров: Многополярность – это не выбор, а объективная реальность

Возглавляет российскую делегацию в Бразилии министр иностранных дел Сергей Лавров. Выступая на второй сессии 17-го саммита БРИКС, он отметил, что объединение сейчас возглавляет трансформацию глобальной экономики. На страны-члены БРИКС приходится свыше 40 процентов мирового ВВП и более 20 процентов всей торговли.

По словам министра, союз добивается формирования более стабильной экономической архитектуры, в том числе на принципах универсальности и равного доступа к возможностям.

"Многополярность – это не выбор, а объективная реальность, которая приходит на смену устаревшей неолиберальной модели, построенной по сути на неоколониальных практиках", - сказал Лавров.

На полях саммита БРИКС Сергей Лавров провел ряд двусторонних встреч.