Разрушительное наводнение обрушилось на Техас

Американский штат Техас приходит в себя после разрушительного наводнения. Число погибших возросло до 80, более 40 человек числятся пропавшими без вести.

Спасатели продолжают поиски. В места, которые оказались затоплены, часто приезжали туристы - отдохнуть на берегу реки в палатках. Сейчас здесь обломки, вырванные с корнем деревья и принесённые течением автомобили.

Пострадал летний лагерь для девочек - вышедшая из берегов река буквально смыла десятки щитовых домиков. О судьбе 30 детей до сих пор ничего не известно. В округе введён режим чрезвычайной ситуации. Американский лидер Дональд Трамп назвал наводнение катастрофой, случающейся раз в 100 лет.