Спасающая Кеосаяна Симоньян раскрыла правду о своем здоровье: "Врожденная аномалия, но жить-то надо"

В начале года актер и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Артист так и не пришел в сознание, но он реагирует на происходящее вокруг, и даже пытался сжать руку.

Главред RT Маргарита Симоньян борется за жизнь мужа. Журналистка каждый день рядом с супругом. Она делает все, чтобы спасти любимого человека, но признается, что от медицины сейчас мало что зависит, все в руках Бога.

Маргарита рассказывает о состоянии Тиграна на своей странице в соцсети, но поклонников журналистки все больше беспокоит ее самочувствие. Люди заметили, что Симоньян выглядит очень бледной и уставшей. "Гемоглобин или гипотония?" — спросила у журналистки одна из подписчиц.

Главный редактор RT не стала юлить и раскрыла правду о своем здоровье. Оказывается, у Симоньян проблемы с сосудами.

"У меня нет левой сонной артерии. Врожденная аномалия. Поэтому и гипотония, и вообще беда с сосудами. Я всегда бледная (даже с загаром), всегда замерзшая и всегда уставшая", — призналась Маргарита.

Из-за этой особенности у журналистки часто нет сил что-то делать. Но она превозмогая усталость продолжает трудиться. "И энергии никакой нет, к сожалению. Но ведь жить-то надо, раз Господь дал эту жизнь, правда?) Тиграша всегда говорит: „А если бы у тебя их было две?“" — рассказала Симоньян.