Бившийся за сына Иосиф Оганесян отдает ребенка Черно: "Меня пригласили на работу и терять ее не хочу"

Иосиф Оганесян и Александра Черно последний год делят опеку над сыном. Мужчина не раз говорил, что мальчику будет лучше жить с ним, ведь мать любит ночные гулянки и не может сутками сидеть со Стефаном.

По словам Оганесяна, его ребенку нужен круглосуточный присмотр. У мальчика проблемы со здоровьем, из-за которых он уже несколько раз оказывался в реанимации.

Чтобы отобрать сына у бывшей жены Иосиф даже пришел на телевидение и рассказал, что у Черно проблемы с алкоголем. Бывший участник "Дома-2" уверял, что Саша не сможет правильно и быстро отреагировать на очередной приступ сына. В итоге Оганесян забрал мальчика к себе, а к матери привозил его раз в неделю. Йося уверял, что полностью растворился в отцовстве и счастлив.

Но внезапно Черно рассказала на своей странице в соцсети, что бывший муж возвращает ей сына. Мол, Оганесян нашел работу в другом городе, поэтому он уезжает, а мальчик теперь снова будет жить с мамой. Иосифу пришлось оправдываться.

"Черно не забирает сына, я ей его оставляю. Этот вопрос сейчас обсуждается. Меня обвиняют в том, что я забрал ребенка и не отдаю ей. Пора это менять. Меня пригласили на работу артом и терять ее не хочу, а Саша будет заниматься сыном", — заявил бывший участник телестройки.