Трамп пригрозил ввести пошлины за поддержку БРИКС

Против стран, которые поддерживают БРИКС, могут быть введены дополнительные пошлины в размере 10%. Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, БРИКС ведет антиамериканскую политику, поэтому тарифы будут введены в отношении любой страны, которая поддерживает объединение.

"Исключений не будет", — предупредил президент США.

Дональд Трамп не первый раз выступает с грозными предупреждениями в адрес БРИКС. В начале года он угрожал ввести против стран-членов организации 100-процентные тарифы, если они попытаются заменить долларов. Спустя некоторые время американский президент заявил, что "БРИКС мертв".

Позднее отношение Дональда Трампа к БРИКС объяснил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, американский президент "почувствовал соперника".