Чиновники боятся приезжать в Херсон: городом управляют удаленно

Украинские чиновники боятся приезжать в Херсон, городская администрация по факту не работает из города.

О страхах чиновников агентству ТАСС рассказал источник в силовых структурах. По его словам, Херсон стал прифронтовым городом. Многие жители покинули не только его, но и прибрежные населенные пункты. В городе орудуют бойцы ВСУ. В жилых домах украинская армия оборудовала пункты управления беспилотниками и станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в городе есть серьезные проблемы с электро- и водоснабжением. Не решаются социальные проблемы.

Большинство местных чиновников проживает и работает в Николаеве. При этом они "неплохо пиарятся" за счет помощи бойцам ВСУ, с которыми боятся конфликтовать, и демонстрации мнимой эффективности, рассказал собеседник ВСУ.

Херсон и правобережная часть области остаются под контролем ВСУ. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что Херсон превратился в город-призрак.