Детеныш косатки попал в пластиковую ловушку на Камчатке

Детеныш косатки попал в пластиковую петлю на Камчатке.

Малыша заметили в Авачинском заливе. Он был опутан мусором, который оставил человек. В этом возрасте косатки быстро растут, веревка будет сильнее давить на тело, но помочь животному практически невозможно.

"Снять можно, только если отлавливать, но это сложно: нужна экспедиция с неводом, с сетью. И мать будет защищать детеныша. Помочь ему сложно, скорее всего, детеныш погибнет", - сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева ДВО РАН Владимир Мельник

Сейчас малыш активен и везде следует за мамой Вилли. Очевидцев просят сообщать, если они вдруг встретят семейство в Авачинском заливе.