Зепюр Брутян едва не сорвалась после приезда дочери Прилучного от Муцениеце: "Я была на грани"

Зепюр Брутян уже почти год воспитывает сына Павла Прилучного от первого брака с Агатой Муцениеце. Тимофей сам захотел жить с папой и его новой семьей. Изредка к ним в гости приезжает дочь звезд сериала "Закрытая школа" Мия, и тогда красавица-жена актера превращается в многодетную мать. А это изматывает, признается сама Зиппи.

Так вышло и в минувшие выходные. Мия приехала навестить папу и брата. Пришлось актеру с женой везти детей в подмосковный сафари-парк. Там Микаэль, Тимофей и Мия кормили животных и наблюдали, как те живут. Дети давно хотели съездить в это место, и были в восторге от мероприятия. Вечером после поездки они не могли уснуть, обсуждая до самой ночи увиденное. Вот только Брутян было не до восхищения, Зепюр с тремя детьми вымоталась.

Звезда сериала "В клетке" призналась, что едва не сорвалась. Дело в том, что актриса принимает участие в спортивном челлендже, который сама же и запустила. Жена Прилучного собирается каждый день на протяжении трех месяцев делать по 200 приседаний. Но после семейного дня у актрисы просто не было сил на спорт.