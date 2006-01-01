Когда выгоднее брать отпуск в 2026 году

В 2026 году с учетом праздников лучше всего брать отпуск в феврале, марте, мае или июне.

Наиболее выгодного брать отпускные дни, которые продлевают праздничные рассказали RT в сервисе "Работа.ру".

Всего в 2026 году будет 249 рабочих и 116 выходных и праздничных дней. Особо насыщенными по количеству рабочих дней будут июль, сентябрь и декабрь - по 23 рабочих дня в каждом.

Ранее Минтруд показал проект календаря выходных и праздничных дней в 2026 году. В следующем году россияне будут отдыхать 12 дней на новогодних праздниках, три дня по случаю Дня защитника Отечества, три дня по случаю международного женского дня, по три дня на майские праздники, три дня по случаю Дня России и один день по случаю Дня народного единства.