Сотни мощных взрывов ночью и рано утром прогремели в крупных городах Украины. Кадры публикуют очевидцы. Пожары вспыхнули в порту Одессы, где были расположены склады с иностранным вооружением и беспилотниками. Несколько ангаров в промзоне полностью уничтожены. С возгоранием не могли справиться более 8 часов. Также серия детонаций - в Харькове. Поражены места временной дислокации боевиков и западных наёмников. Как неоднократно подчёркивали в Минобороны, украинские военные объекты ликвидируют в ответ на удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре. Наши штурмовые группы тем временем стремительно расширяют буферную зону в Сумской и Харьковской областях, а также закрепляются в стратегических населённых пунктах у Красноармейска.

Активное продвижение по всей линии боевого соприкосновения. Только за последние две недели подразделения группировки "Восток" освободили шесть населенных пунктов на Южно-Донецком направлении.

Накануне российский флаг водрузили над Поддубным, проведя стремительную операцию с использованием артиллерии и беспилотной авиации. Штурмовики группировки рассказывают, что для маскировки нередко радиообмен ведут на национальных языках народов России, а для уничтожения опорных пунктов противника применяют противотанковые мины с таймером.

После освобождения сел первым делом проводится разминирование. Беспилотная авиация сейчас на фронте - грозная сила, если не сказать - решающая. На Ореховском направлении операторы БПЛА группировки "Днепр" обнаружили и сорвали ротацию подразделений ВСУ.

На Южно - Донецком направлении в районе поселка Карла Маркса уничтожен пункт временной дислокации украинских боевиков и автомобиль, который выполнял подвоз беспилотников и боеприпасов. А на Северском направлении расчеты ударных БПЛА Южной группировки сорвали доставку на позиции ВСУ миномета и снарядов. Подорваны две дистанционно управляемые платформы. Артиллерия группировки нанесла удары по скоплениям живой силы и техники противника.

В зоне ответственности группировки "Запад" огонь по врагу ведут расчеты гаубиц Д - 30. Осколочно-фугасные снаряды ложатся точно в цель на расстоянии свыше 15 километров. Это позволяет нашим штурмовикам продвигаться вперед. Так, накануне в Харьковской области был освобожден населенный пункт Соболевка.

А этот залп РСЗО "Ураган" произведен специальными снарядами. Боевая часть каждого - четыре специальных контейнера, в которых листовки с призывом к военнослужащим ВСУ сдаться.

Силами одного расчёта РСЗО на позиции противника было заброшено более 64 тысяч листовок, что спасёт не один десяток жизней насильно доставленных на передовую бойцов ВСУ.