Израиль нанес удары по объектам хуситов в Йемене

Израиль нанес новые удары по Йемену. Операция получила название "Черный флаг". В ней участвовали 20 истребителей.

Целями стали объекты хуситов, в том числе электростанция и три военно-морских порта. Через них, по данным ЦАХАЛ, участники движения "Ансар Алла" перебрасывают оружие, полученное от Ирана.

Также атаковали корабль Galaxy Leader, захваченный два года назад. Хуситы установили на нем радарную систему и использовали для отслеживания судов в Красном море.

Представители йеменского движения назвали удары по портам и электростанции атакой по гражданской инфраструктуре. Израиль, в свою очередь, сообщил о запуске двух ракет по своей территории. Обе были перехвачены. Тем не менее в городах сработали сирены воздушной тревоги.