Более 40 человек пропали без вести после наводнения в Техасе

Масштабная спасательная операция идет в американском Техасе на фоне одного из самых разрушительных наводнений в истории штата. Своими силами местные службы не справляются - потребовалась помощь федерального центра. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 80 человек, среди которых много детей. Десятки жителей числятся пропавшими без вести.

Лишь с высоты птичьего полёта виден масштаб разрушений. Поваленные деревья, затопленные дома и дороги. Стихийное наводнение обрушилось на Техас еще 4 июля, но спасательная операция не прекращается ни днем, ни ночью до сих пор. Вышедшая из берегов река Гуадалупе затопила центральные районы штата.

По некоторым данным, число погибших увеличилось до 80 человек, среди них дети. Свыше 40 числятся пропавшими без вести. Больше всего разрушений зафиксировано в округе Керр. Здесь введён режим чрезвычайной ситуации.

Из-за проливных дождей за считанные часы уровень воды в реке поднялся на несколько метров, затопив огромные территории. Стремительным потоком смывало не только автомобили, но и целые дома.

Во многих районах вода еще не ушла. Губернатор штата предупредил - проливные дожди продлятся до вторника. Но это будет короткая передышка. Впереди сезон ураганов и, по прогнозам метеорологов, в этом году он будет особенно опасным.