Галкин* нарушил запрет Пугачевой и поплатился за это

Алла Пугачева с семьей приехала в Юрмалу. Примадонна старается каждое лето проводить в прохладной Латвии из-за проблем со здоровьем.

76-летняя певица обожает просто гулять вдоль побережья, любуясь морем. В первый же день в Юрмале народная артистка СССР отправилась на пляж. Алла Борисовна для прогулки надела бриджи и рубашку с длинным рукавом. Выглядела он по-домашнему. В какой-то момент муж-иноагент догнал Примадонну. Увидев Галкина*, Пугачева улыбнулась и махнула рукой.

Но потом артистка поняла, что супруг снова включил камеру на телефоне и снимает ее. Это разозлило исполнительницу хита "Мадам Брошкина". Певица стала размахивать руками и погналась за юмористом, который ехал на велосипеде. Пришлось Галкину* разворачиваться и уезжать в другую сторону.

Судя по выражению лица, с который Алла Борисовна бросилась за мужем, дома артиста ждет взбучка. Дело в том, что Максим* нарушил запрет жены. Только на прошлой неделе Пугачева заявила, что больше не желает позировать перед камерой. Примадонна объяснила, что за свою жизнь она "уже наснималась".



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