Во Владивостоке впервые клонировали редкое медоносное растение

Важное достижение российских ученых. Специалистам Ботанического сада Владивостока впервые удалось успешно клонировать редкое медоносное растение, занесенное в Красную книгу. Задача была не из легких. На первых этапах эксперимента погибла почти половина ростков. Но в итоге биотехнологам удалось добиться положительного результата.

Это редкий вид, остролодка волосистая, занесена в 10 красных книг субъектов России. В этих баночках - уникальный результат работы ученых Ботанического сада Владивостока. Совсем небольшое, но пышное зеленое растение - редкое и очень капризное. Впервые в России его удалось не только вырастить, но и клонировать.

"Мы первые, кому удалось клонировать именно этот вид в лабораторных условиях", - рассказала Мария Никифорова, инженер группы биотехнологии растений Ботанического сада-института ДВО РАН.

Эксперимент начался два года назад с маленьких зернышек. Во Владивосток их передали ученые из Якутска. У семян остролодочника волосистого очень крепкая оболочка. Кислороду и воде сложно пробиться к зародышу, и он часто вовсе не прорастает.

"Для того, чтобы преодолеть этот покой, мы семена обрабатываем различными кислотами, они немного нарушают эту оболочку, потом мы еще раз обрабатываем и уже садим в питательную среду", - пояснила Мария Никифорова.

Эту среду - желеобразную субстанцию с макро и микроэлементами, в которой растению понравилось бы, а также регуляторы роста для капризного подопечного учёные подбирали несколько месяцев.

"Даже еще год назад были проблемы в целом создать для них условия, чтобы поддерживать растения. Они просто погибали, происходил некроз и все. Потом нам удалось подобрать регуляторы роста, чтобы они хорошо размножались", - отметила Мария Никифорова.

Остролодочник волосистый считается исчезающим видом. Растение относится к семейству бобовых. Оно помогает восстанавливать поврежденные почвы, его можно использовать и в медицине. В высоту - не больше 30 сантиметров, а цветы похожи на клевер, только желтого цвета. И являются перспективным медоносом.

В экспозиции Ботанического сада представлен остролодочник, только другого вида, совсем небольшой, под названием "русский". Это эндемик южной части Приморского края. Ученые надеются, что в скором времени полученные клоны остролодочника волосистого удастся пересадить в грунт в лаборатории. А в будущем украсить им и открытую экспозицию.