Собянин рассказал, как преобразится пересадка на станции "Славянский бульвар"

Пользоваться общественным транспортом столицы станет ещё удобнее. Так, на московском городском вокзале "Славянский бульвар" появятся навесы, которые позволят совершать комфортные пересадки в любую погоду. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Сергей Собянин.

Сейчас прибывающим на вокзал пассажирам МЦД или метро для того, чтобы пересесть на наземный транспорт, приходится идти под открытым небом. Новые же конструкции, общей площадью около 9 тысяч квадратных метров, сделают переходное пространство единым и защищенным от осадков. Под навесами разместят навигационные пилоны с табло прибытия, скамейки и урны. Территорию вокруг озеленят.

"Славянский бульвар" - это один из самых востребованных и важных транспортных узлов столицы. Ежедневно здесь совершается более 100 тысяч поездок.



