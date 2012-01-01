Путин уволил Старовойта с поста главы Минтранса

Президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кто займет место Старовойта, пока неизвестно. В феврале 2025 года заместителем Старовойта был назначен экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Роман Старовойт занимал пост главы Минстранса с 14 мая 2024 года. До этого около шести лет он был губернатором Курской области. В 2012-2018 годах Старовойт руководил Росавтодором.