Рудковская выставила изменившегося после пластической операции Плющенко

Евгений Плющенко около месяца назад перенес пластическую операцию. Олимпийский чемпион сделал блефаропластику. Поклонники фигуриста недовольны имением в его внешности, зато Яна Рудковская мужа поддержала.

Плющенко уже почти восстановился после операции. Евгений даже смог принять участие в турнире по падл-теннису. Фигурист выступил в паре с легендарным футболистом Александром Мостовым и выиграл соревнование.

"Я болела и была наставником дуэта легенд спорта. Помимо огромного букета цветов, 1 миллион рублей в семейный бюджет капнул, а не только прекрасные воспоминания!" — поделилась Рудковская.

Продюсер на своей странице в соцсети выставила кадры с Плющенко, сделанные во время турнира. На одном из снимков Яна и Евгений запечатлены крупным планом. Заметно, что отек на лице фигуриста еще есть, но в целом спортсмен прекрасно выглядит с новым модным разрезом глаз.

Ранее Рудковская признавалась, что не знала о желании мужа "омолодиться". Фигурист лишь сообщил жене о том, что Тимур Хайдаров поможет ему убрать мешки под глазами. Однако в итоге домой спортсмен вернулся после более серьезной процедуры, а Яна в тот момент была в командировке.