Курбан Омаров сделал заявление после свадьбы Бородиной и Сердюкова: "Ее мужик просто дурачок"

Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись четыре года назад. Ведущая "Дома-2" поймала мужа на измене — бизнесмен закрутил роман с молодой красоткой.

Бородина долгое время не могла простить предательство и построить новые отношения. Но в прошлом году на шоу, которое снимали на Алтае, она встретила Николая Сердюкова. Блогер покорил сердце телеведущей. В июне влюбленные расписались и сыграли пышную свадьбу, которую до сих пор обсуждают.

После очередного замужества Ксении внезапно заговорил Курбан. Омаров в своем блоге порассуждал об отношениях мужчины и женщины. Бизнесмен рассказал, почему порой девушкам так сложно найти спутника жизни.

"Потому что она ищет не просто парня для свиданий, она ищет плечо, опору, того, за кем сможет спрятать свою усталость, страхи и слабости. Она ищет мужчину, рядом с которым можно быть не сильной и независимой, а настоящей", — написал Омаров.

По словам бывшего мужа Бородиной, нет ничего страшнее, чем после нескольких прожитых вместе лет понять, что твой избранник совсем не тот, с кем хотелось бы состариться. После этого пара распадается и женщина снова пытается найти свое счастье.

"Самое страшное для женщины — это в итоге осознать, что ее мужик… просто дурачок. И все это понимают", — поделился Курбан своими мыслями.