Жителей трех регионов России задержали за помощь Киеву

Сотрудники ФСБ задержали четырех россиян в трех регионах страны за диверсии по заданию Украины.

Задержанные в возрасте от 21 до 33 лет, все они - жители Челябинской, Ивановской и Тульской областей

Установлено, что молодые люди действовали под воздействием телефонных мошенников. Они следовали указаниям украинских кураторов: делали фотографии и снимали на видео объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также совершали поджоги автомобилей силовиков и опоры ЛЭП. Информацию передавали украинским кураторам.

Как заявили сами задержанные, они перевели на "безопасный счет" от 250 до 1,5 миллиона рублей.

В ФСБ предупредили россиян об активности украинских агентов в интернете и необходимости перепроверять информацию.

"Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения", - предупредили в Центре общественных связей ФСБ.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали россиянку, пытавшуюся взорвать автомобиль сотрудника оборонного предприятия.