Врач сделал заявление о больной раком Кейт Миддлтон: "К нормальной жизни не вернется"

Кейт Миддлтон в сентябре прошлого года сообщила, что ей удалось победить рак, уже почти год болезнь находится в ремиссии. Но принцесса продолжает восстановление. Она все еще не может работать в полную силу.

Так, в середине июня Кэтрин пришлось в срочном порядке отменять визит на скачки Royal Ascot. Невестка Карла III должна была появиться перед публикой в карете, но в итоге выход в свет был отменен за 20 минут до начала мероприятия.

Состояние больной раком Миддлтон ухудшилось из-за интенсивного рабочего графика. За неделю принцесса трижды появлялась на публике. Учитывая, что курс лечения она завершила в сентябре прошлого года, врачи настаивали на щадящем режиме для Кейт.

Лишь после недельного перерыва принцесса Уэльская снова появилась на людях. Кэтрин посетила один из лондонских хосписов для детей. Миддлтон старается поддерживать маленьких пациентов и их родителей.

Психотерапевт, доктор Макс Пембертор посмотрев, как Кэтрин общается с больными детьми, сделал заявление о самой принцессе. По его словам, жена принца Уильяма не вернется к нормальной жизни в ближайшее время, передает Daily Mail.

"У каждого, кто выздоравливает от рака, время от времени случаются неудачи. Ничто никогда не проходит гладко. На прошлой неделе в трогательной беседе с пациентами онкологического центра при больнице Колчестера принцесса Уэльская рассказала о своем собственном опыте и о том, как тяжело сохранять "мужественное выражение лица" во время лечения и выздоровления, когда "все ожидают, что тебе станет лучше, но это совсем не так"", — напомнил доктор.

По словам врача, у человека, переболевшего раком, может возникнуть соблазн вернуться к работе и семейной жизни и вести себя так, как будто ничего не произошло. Но это нереально.

"Пациенты часто отказывались от поддержки, уверяя меня, что с ними все в порядке, лечение прошло успешно, и они просто хотят вернуться к своей прежней жизни. Однако они неизбежно сталкивались с трудностями. Понимая, что все не так просто, как они ожидали", — сообщил Пембертон, отметив, что и принцессе Кейт сейчас нужна помощь, забота семьи. Ни в коем случае дворец не должен нагружать ее работой.