Дмитрий Медведев отреагировал на вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен. По мнению зампреда российского Совбеза, "злобная тетка-гинеколог всех достала" (глава Еврокомиссии работала врачом-гинекологом в начале 90-х, - прим. редакции).

Медведев напомнил, что главу Еврокомиссии обвиняют в коррупции при закупке вакцин Pfizer от коронавируса в период пандемии.

"Выяснилось, что она нечиста на руку. Неизвестно, что и в каких объёмах получила, тем не менее осадочек остался. Расклады неясны. Вполне вероятно, токсичная бабка и сохранит должность", - предположил Дмитрий Медведев.

Вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен он назвал звоночком для оголтелых русофобов. Для них постепенно наступает "спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай", добавил Медведев.

Слова зампреда Совбеза являются отсылкой к загадочным сообщениям радиостанции "Судного дня". 25 июня таинственная "Жужжалка" выдала рекордное количество сообщений, среди которых были в том числе "спидошлиц" и "краснофай".

Радиостанция УВБ-76 известна с начала 70-х. Она вещает практически круглосуточно, чаще всего это монотонное жужжание, из-за чего станция получила название "Жужжалка". Иногда в эфире звучат случайные слова, зачастую придуманные.

Предполагается, что УВБ-76 используется Вооружёнными силами России, однако официального подтверждения этой информации нет. По одной из версий, станция нужна для автоматической передачи сигнала на запуск ракет в случае гибели штабов при ядерном конфликте. Из-за этого "Жужжалку" еще называют "радиостанцией Судного дня".