Украина передала Германии секретный список запрашиваемого вооружения

Немецкая газета Bild опубликовала секретный список вооружений, которые Украина хочет получить от Германии.

Запросы на поддержку составляют миллиарды евро. В списке значатся средства радиоэлектронной борьбы, ракеты, пусковые установки, патроны, радары и многое другое. Также Киев запросил десятки единиц тяжелой техники и тысячи комплектов различного снаряжения.

Газета не пишет, согласился ли Берлин все это передать Украине.

С момента создания коалиционного правительства немецкие власти отказались от публичных отчетов по военным поставкам Украине.

Ранее та же газета Bild написала, что Германия ищет новые пути поставок вооружений Украине, так переживает из-за решения США приостановить военную помощь киевскому режиму.