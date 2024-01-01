Путин назначил Андрея Никитина преемником Старовойта в Минтрансе

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности Министра транспорта Российской Федерации. Ранее Никитин занимал должность замминистра транспорта.

"Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые качества, личные; результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки. Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную Думу", - сказал глава государства.

Путин выразил надежду, что Никитин приложит все силы, знания и умения для решения важнейших задач транспортной отрасли.

Никитин поблагодарил за доверие и отметил, что сделает все возможное для достижения целей. В частности, Минтранс планирует создать единую систему идентификации беспилотного транспорта.

"Российская транспортная система должна стать одной из самых эффективных в мире", - подчеркнул Никитин.

Ранее Путин отправил в отставку Романа Старовойта от должности главы Минтранса. Он занимал этот пост с 14 мая 2024 года.