Жена Эммануила Виторгана ответила уволенной няне: парой фраз поставила скандалистку на место

Семья 85-летнего Эммануила Виторгана попала в скандал, попытавшись нанять няню для младших детей. Артиста и его жену обвинили в хамском отношении к персоналу.

С обвинениям на Виторгана и Ирину Млодик обрушилась Николь Кононова. Женщина заявила, что в прошлом году присматривала за дочками артиста, но не продержалась в знаменитом семействе и неделю. По ее словам, маленькие дети вели себя плохо и бросали в нее грязное белье со словами: "Убери, прислуга".

Ирина Млодик тут же ответила бывшей няне. Жена актера поставила скандалистку на место, указав на ее непрофессионализм.

"Няня оказалась блогершей. Вот она это и расписала! Ощущение, что она и пришла-то к нам скандал устроить. Она проработала у нас всего-то три дня", — призналась Ирина.

Млодик отметила, что у Этель и Клары в Москве есть постоянная няня. Женщина уже несколько лет работает с девочками и никогда не жаловалась. Но проблема в том, что она не может отправиться с семьей за границу, поэтому в Юрмале Виторган и искал помощницу на лето.

"Мы доверились рекламе. Девушка ничего не умела, хотела, видимо, попиариться за наш счет. Не о чем говорить, поверьте. Скандала никакого не было", — поделилась жена звезды советского кино с "АиФ".