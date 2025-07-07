То ли лысеющий, то ли беззубый россиянин в шоке от цен устроил взрыв в столичной клинике

Лысеющий москвич устроил дымовую атаку в клинике по пересадке волос. Инцидент произошел в понедельник утром на севере столицы.

Мужчина, страдающий от потери волос, пришел в клинику в надежде вернуть своей прическе былую густоту. В ожидании приема врача-трихолога изучил прайс-лист. Увидев, что цены на пересадку начинаются от 200 тысяч рублей, мужчина испытал еще большее страдание.

Шокированный россиянин спросил у администратора, где туалет. Зашел туда, взорвал дымовую шашку и убежал. Такую версию событий приводит SHOT. Зачем лысеющий мужчина пришел в клинику по пересадке волос с дымовой шашкой, телеграм-канал не сообщает.

Из-за задымления здание пришлось эвакуировать. Сейчас шокированного лысого мужчину ищет полиция.

Совсем другую версию случившегося передает "Московский комсомолец". По данным источника издания, молодой человек 20-25 лет пришел не в клинику пересадки волос, а в частную психиатрическую клинику, расположенную в этом же здании. Заперся в туалете на втором этаже и там устроил дымовуху. Страдал ли он от облысения, неизвестно.

Третью версию сообщает РИА Новости. По данным агентства, дело происходило и не в клинике пересадки волос, и не в психиатрической клинике, а в стоматологии. Дымовую шашку он взорвал не на втором, а на первом этаже. Побудило ли мужчину устроить дымовую атаку недовольство ценами на стоматологические услуги, не сообщается.