Российские военные освободили Бессаловку и Дачное

Российская армия освободила населенный пункт Дачное в Днепропетровской области.
Село взяли бойцы подразделения "Центральной" группировки войск, сообщили в Минобороны России.
Также наши военнослужащие закрепились в Бессаловке в Сумской области. Населенный пункт взяли бойцы российской группировки войск "Север".
Ранее президент Владимир Путин заявил, что наши военнослужащие создают в Сумской и Днепропетровской областях зону безопасности.
Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР.