Российская армия освободила населенный пункт Дачное в Днепропетровской области.

Село взяли бойцы подразделения "Центральной" группировки войск, сообщили в Минобороны России.

Также наши военнослужащие закрепились в Бессаловке в Сумской области. Населенный пункт взяли бойцы российской группировки войск "Север".

Ранее президент Владимир Путин заявил, что наши военнослужащие создают в Сумской и Днепропетровской областях зону безопасности.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР.