В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Сегодня в Москве сразу на четыре дня объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. На этой неделе термометры в столице будут уверенно показывать плюс 30, а к пятнице даже плюс 35. Ждем температурных рекордов.

Сегодня в городе уже жарко. Жителей просят быть аккуратными на улице. Долго не находиться на солнце, носить головной убор. А водителей призывают не оставлять в машинах детей и животных.

Коммунальщики планируют поливают дороги и проводить аэрацию. Причем, тепло будет и по ночам, воздух остынет лишь до плюс 20. А в конце недели к жаре добавятся дожди и грозы. На юге Подмосковья не исключены залповые ливни с градом.