Собянин: Шесть центров женского здоровья заработали по новому стандарту в Москве

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии сразу шести Центров женского здоровья. Они будут работать по новому стандарту акушерско - гинекологической помощи. Сам глава города посетил центр на базе больницы имени Ворохобова. Где объедены четыре женские консультации. Раньше они находились в разных районах города.

Так теперь будет выглядеть каждый центр женского здоровья в Москве. На смену старым, тесным и часто неудобным женским консультациям, которые часто располагались в небольших помещениях на первых этажах многоэтажек, приходят современные и комфортные отделения. Теперь для оказания профильной медицинской помощи есть всё необходимое оборудование.

"Для открытия нового центра было закуплено 269 единиц нового оборудования. Это цифровой маммограф, кардиотопографы, аппараты УЗИ, система мониторинга артериального давления и сердечного ритма, цифровые видеокальпоскопы", - сообщил Александр Войновский, главный врач ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова.

Новое подразделение в ГКБ имени Ворохобова объединило сразу 4 женские консультации Западного административного округа Москвы. В этом центре, который построен по единому стандарту амбулаторной акушерско – гинекологической помощи, ежедневно могут наблюдаться до полутора тысяч женщин.

С начала года в Москве работали всего пять подобных центров. С сегодняшнего дня их уже 11. А до конца года будет уже 16. По словам Сергея Собянина, который посетил сегодня Центр женского здоровья на улице Багрицкого, забота о здоровье москвичек – приоритетная задача правительства.

"Мы активно развиваем новый уникальный проект не только для Москвы, но и для нашей страны. Из примитивных женских консультаций создаем новые медицинские центры женского здоровья, которые сопровождает женщину от первой консультации до уже родов, до роддома, перинатального центра. Все это происходит в комфортных современных условиях в центрах, насыщенных самым современным оборудованием. И самое главное, что они интегрированы полностью в крупнейшие наши современные многопрофильные клиники, где окажут весь спектр помощи, то есть женщина, приходя сюда, оказывается в руках опытной квалифицированной команды", - отметил Сергей Собянин.

Женские консультации при городских больницах – это хорошая возможность использовать все мощности клиники. Если случай непростой, врачи могут оперативно собрать консилиум и быстро провести необходимые обследования.

"Мы находимся в кабинете, который оснащён современным оборудованием. Здесь имеются современнейшие кальпоскопы, позволяющие вывести картинку на экраны, и пациент сам наглядно может увидеть, о какой патологии идёт речь", - рассказала Ирина Садолина, врач кабинета патологи шейки матки ЦЖЗ ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова.

Единый стандарт для пациенток означает, что их здоровье, ведение беременности и роды находятся под контролем профессиональной команды врачей. А программа поддержки репродуктивного здоровья, которая заработала в сентябре прошлого года, помогает москвичкам в возрасте от 18 до 40 лет планировать беременность с учётом индивидуальных особенностей.