На МКАД обновили около 400 тысяч квадратных метров покрытия

Почти половину асфальта заменили на Московской кольцевой автодороге в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Для удобства водителей большинство работ проводят ночью.

Уже обновили около 400 тысяч квадратных метров покрытия на 13 участках между транспортными развязками в сторону области. Сейчас ремонтируют дорожное полотно между Ленинградской и Бусиновской, Рублёвской и Рижской эстакадами.

Всего к осенне-зимнему периоду приведут в порядок 25 участков Московской кольцевой. Общей площадью около миллиона квадратных метров.