В Шереметьеве изъяли партию оружейных прицелов и кронштейнов

Партию оружейных прицелов и кронштейнов на общую сумму 29 миллионов рублей изъяли таможенники в аэропорту Шереметьево. Один из пассажиров пытался вывести товар из Москвы в Катар.

35-летний иностранец проходил по зеленому коридору. При сканировании чемоданов были выявлены незадекларированные товары. Мужчина пояснил, что купил приспособления у знакомого в столице за 21 тысячу рублей, а вот что всё это надо декларировать, он якобы не знал.

"Партия признана коммерческой, товары изъяты. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ "Недекларирование товаров". Санкция статьи предусматривает штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией", - рассказала Екатерина Пушенкова, главный инспектор Шереметьевской таможни.