В Центр Грабаря из Исторического музея передали старинные картины с Петром I

Как священные реликвии, осторожно и с трепетом выносят картины с изображением первого российского императора. Это первый выход затворников в свет - полотна были законсервированы в музее с конца 20-х годов прошлого века.

"Безусловно, ждали, работали над этим, советовали, проводили реставрационные советы. Поэтому мечты сбываются совершенно", - отметила Людмила Руднева, хранитель отдела изобразительных материалов.

Исполнения этой мечты ждали почти 100 лет. Реставрационные мастерские Исторического музея - одни из крупнейших в стране, но с 5-миллионной коллекцией экспонатов сил недостаточно.

"Поэтому мы каждый раз обращаемся к нашим коллегам, к центру Грабаря, для проведения подобных исследований, подобных работ. Каждая реставрация, научная реставрация, она представляет собой целый комплекс научно-исследовательской работы", - отметил Алексей Левыкин генеральный директор Исторического музея.

Папиросная бумага, как бинт, фиксирует раны - не дает повреждениям расползаться. На полотне бельгийского живописца Густава Вапперса молодой Пётр обучается корабельному делу. Картина 19 века пережила войны, революции, но время беспощадно.

Из-за неаккуратного слоя лака, которому не одно столетие, вокруг глаз молодого государя образовались подтеки. В отличие от Петра молодого, взгляд государя в зрелом возрасте чист, смотрит гордо. Кажется, что и сама картина того же 19 века не так пострадала от времени. Но если присмотреться, по всему портрету заметны мелкие трещины, а сам холст прорван в 10 местах. Все эти шрамы будут тщательно реставрировать целых полтора года. После чего вернут картины обратно, в зал эпохи Петра.

Здесь они займут своё место среди привычного окружения - графов, баронов, князей, старинных рукописей, указов.