73-летнего Виктора Сухорукова увезли из Москвы после сложной операции

Виктор Сухоруков весной был госпитализирован с инфарктом. Народному артисту России провели операцию на открытом сердце.

Восстановление звезды фильма "Брат" идет тяжело. Проблемы со здоровьем у актера остаются, врачи предупредили его о риске инсульта.

Как сейчас себя чувствует Сухоруков рассказал Олег Меньшиков. "Спасибо, что переживаете. Можно не переживать, все нормально. Была действительно сложная операция. Сейчас Виктор Иванович восстанавливается", — сообщил худрук театра имени М. Н. Ермоловой.

По словам Меньшикова, актеру лучше, его увезли из Москвы, окружили заботой. "Он на любимой даче с родными и близкими. Мы с ним иногда болтаем по телефону – у него оптимизма, как всегда, на десятерых. Обещал на днях приехать в Москву. Зайдет в театр, сфотографируемся, я отчитаюсь", — написал Олег на своей странице в соцсети.