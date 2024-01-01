Песков объяснил смену главы Минтранса

Указ Владимира Путина об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта не связан с "утратой доверия".

"Про утрату доверия говорят, если это утрата доверия. Как вы видите такой формулировки использовано не было", - объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Рабочие качества и опыт Андрея Никитина будут наилучшим образом способствовать работе Минтранса, подчеркнул Песков.

Сегодня утром президент Владимир Путин отправил в отставку Романа Старовойта с должности министра транспорта – он занимал этот пост с 14 мая 2024 года. На его место пришел замминистра транспорта Андрей Никитин.