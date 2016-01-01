Шаляпин о смерти 34-летней жены Леши Корзина: "Просто жуткая история"

Алексей Корзин овдовел в конце марта. Жена солиста группы "Челси" умерла во сне, ей было 34 года. О каких-либо серьезных заболеваниях Екатерина не рассказывала. Точная причина смерти молодой женщины не известна. Корзин остался с двумя маленькими детьми. Старший сын артиста появился на свет в 2016 году, а младший — в 2021-м.

Как рассказал Прохор Шаляпин, коллеги по "Фабрике звезд" решили помочь Корзину. Они записывают песню, а все заработанные на треке деньги перечислят Алексею.

"Тут недавно была история — у нашего софабриканта Леши Корзина трагически ушла жена из жизни во сне. Просто жуткая история, дети остались. Ребята из моей шестой „Фабрики“ позвонили мне, сказали, запишем песню, Виктор Дробыш ее напишет, мы все выпустим этот трек, все роялти отдадим Леше в поддержку семье", — поделился Прохор.

Шаляпин тоже согласился поучаствовать в благотворительной записи. Но как только столкнулся с Дробышем, вспылил и сбежал. "Я сказал, что положительно на это смотрю, с удовольствием скинемся деньгами. Меня добавили в группу, где были все ребята. Еще раз скажу, нас ничего не связывает друг с другом. И Дробыш такой — ну позовем этого Шаляпина, так и быть, для хайпа, рейтинга. Это было сказано с таким пренебрежением…" — признался артист.

Такое отношение задело певца. Терпеть хамство он не стал даже ради благого дела. "Я, извините, зарабатываю больше вас, меня приглашают везде, сегодня наступило мое время. У меня мысль была — ну наконец-то мы помиримся, сядем за стол все. И опять пошло самоутверждение за счет меня. Я записал аудио матом, простите, и вышел из группы", — рассказал Прохор в интервью Ивану Исаеву.