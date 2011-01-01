Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Лето звучит громко и весело, а мысли становятся яснее и креативнее. Удачный день для учебы, поездок, общения, переписки, а еще - для покупки билетов.

Тельцы

Пора обсудить финансовые вопросы с партнером, решить вопросы с банком. А еще сегодня вы сможете понять, во что стоит инвестировать свои силы и деньги.

Близнецы

Сегодня будет особенно легко убеждать, выступать, писать, заявлять о себе. Только не откладывайте важные разговоры и документы: Меркурий уже сбавляет ход.

Раки

Вы почувствуете прилив энергии, чтобы разгрести повседневные дела. День подходит для похода к врачу, планирования рутинных действий, наведения порядка в своих планах.

Львы

Настало время общения, презентаций, самопродвижения, выхода на публику. Съемки, реклама, шопинг, свидания, переговоры - все пройдет в вашу пользу.

Девы

На первый план выходят семейные дела. Вы сможете договориться с близкими, решить вопрос с недвижимостью или вдохновиться идеей обновить дом.

Весы

День, когда одно сообщение может многое изменить. Все, что связано с бумагами, транспортом, переговорами и логистикой, сегодня имеет значение.

Скорпионы

Финансовые решения будут на удивление лёгкими. День подойдет для покупок, особенно если они связаны с творчеством, красотой или вашим комфортом.

Стрельцы

Сегодня вы звезда! Настроение бодрое, желания ясны, а цели близко. Можете смело продвигать себя: ваша искренность и энтузиазм покорят нужных людей.

Козероги

Это день размышлений. Ваш внутренний голос будет особенно силен. Полезно писать, мечтать, составлять планы. Сейчас вы не просто думаете, вы созидаете.

Водолеи

День подходит для старта проектов, общения и продвижения своих идей - есть шанс получить поддержку, о которой и не подозревали. Действуйте с размахом!

Рыбы

Рабочие идеи будут не только вдохновляющими, но и полезными. Удачный день для общения с начальством, презентаций, деловых выступлений, собеседований.